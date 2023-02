Salernitana-Lazio 0-2 | Sarri | “Importante ritrovare la vittoria | abbiamo fatto una bella partita”

Leggi su sportface

(Di domenica 19 febbraio 2023) “Lal’fatta sempre noi, dobbiamo solo avere la forza per continuare.laè stato, anche contro una squadra di medio-bassa classifica contro cui tante bis hanno lasciato punti per strada. Era il momento peggiore per sfidare ladopo il cambio tecnico. Per fare tre punti c’era bisogno di unae ci siamo riusciti”. Lo ha detto il tecnico dellaMauriziodopo lacontro la. “La doppietta di Immobile? Ciro hagol anche giovedì e oggi ha segnato perché si era esaltato – ha raccontato l’allenatore biancoceleste ai microfoni di DAZN – come tutti gli attaccanti. La ...