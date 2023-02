Salernitana-Lazio 0-2 | il tabellino

Alle 15 sono iniziate Fiorentina - Empoli e. Il programma odierno continua poi alle ore 18 con Spezia - Juventus mentre in serata, alle 20.45, si gioca Roma - Verona. La 23esima ...All'Arechi, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Arechi,si affrontano per la 23esima giornata della Serie A ...

Salernitana-Lazio: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Salernitana-Lazio diretta 0-2: doppietta Immobile, Sarri di nuovo quarto Corriere dello Sport

LIVE Salernitana-Lazio 0-0 | Primapagina Calciomercato.com

Salernitana-Lazio 0-2, gol e highlights: doppietta di Immobile, esordio amaro per Sousa Sky Sport

Serie A, Salernitana-Lazio 0-2: Sarri ritrova i tre punti - Sportmediaset Sport Mediaset

La Lazio torna a sorridere anche in campionato. All’Arechi i ragazzi di Sarri si impongono per 2 reti a 0 contro la Salernitana. A decidere la gara una doppietta di Ciro Immobile che, dopo aver ...Immobile torna al gol in campionato e la Lazio torna alla vittoria. Doppietta di Ciro nella ripresa, sconfitta la Salernitana e tre punti importanti per la zona Champions League: i ...