Salernitana-Lazio 0-2 | doppietta di Immobile

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 19 febbraio 2023) (Adnkronos) –die lasupera 2-0 laall’Arechi nel match valido per la 23esima giornata della Serie A 2022-2023. Esordio amaro per Paulo Sousa, ex tecnico della Fiorentina, arrivato sulla panchina dellaal posto di Nicola per cercare di risollevare la squadra dal 16esimo posto in Serie A. I biancocelesti di Sarri si portano così a 42 punti mentre gli amaranto restano a 21 punti. LA PARTITA – Sarri per la sfida dell’Arechi è costretto a cambiare qualcosa rispetto alle ultime uscite per l’infortunio di Romagnoli e la squalifica di Zaccagni. In porta confermato Provedel, con Marusic, Patric, Casale e Hysaj a formare la linea a quattro. A centrocampo il trio Vecino, Cataldi e Luis Alberto. Davanti Ciroaccompagnato da Felipe ...