Salernitana ancora ko | Immobile trascina la Lazio all’Arechi

(Di domenica 19 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLasupera lagrazie a una doppietta dinella ripresa. Al 14’ ci provano i granata con una conclusione di Candreva che termina di poco a lato. Al 34’pericolosa con un tentativo di Pedro respinto da Sepe. Al 40’ si fanno vedere i granata con Candreva, che calcia da posizione favorevole ma trova l’attenta risposta di Provedel. Dopo un primo tempo senza reti, al 15’ della ripresa si porta in vantaggio la: cross di Marusic e tocco vincente diper l’uno a zero biancoceleste. Al 21’pericolosa: dagli sviluppi di un corner ci prova Bronn in rovesciata, ma la palla si perde di poco alta. Al 23’ l’altro episodio determinante, il calcio di rigore per la ...

Casale 6,5: chiamato agli straordinari rispondeuna volta molto bene. Lanon fa mai male, lui non rischia senza badare per il sottile. Hysaj 6: qualche errore di troppo a livello ...... o almeno non, ma certo riflessioni importanti sì. Perché in Serie A il ruolino di marcia parla chiaro e non fa certo restare tranquilli. Serie A - Calciomercato.itCon lache si è ...

