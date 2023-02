S si è fatto il suo paradiso in terra Se lo criticate siete dei rosiconi e pure un po’ comunisti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 febbraio 2023) La giustizia non riesce a chiarire le responsabilità di S. nella faccenda del suo harem. Ma, se ci pensate bene, S. non haaltro che costruirsi ilin. Ci sono religioni che prevedono uncon un certo numero di vergini a disposizione dei beati che da loro traggono piacere per l’eternità. I sultani e i re avevano corti di giovani bellissime. Perché non S.? S. non le ha sfruttate. Lo sfruttatore usa le sue vittime per fare soldi; lui le copre di denaro! Ad alcune haintraprendere una carriera politica, altre le ha lanciate nei suoi programmi. I genitori, anche quelli delle minorenni, sono felici di dare le loro figlie in pasto a quello che la moglie di S. ha chiamato ingenerosamente “il drago”. Altro discorso vale per i produttori cinematografici che violentavano le ...