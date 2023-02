Rosa Chemical a Domenica In | ' Dispiaciuto per le parole di Renato Zero | è un idolo' Mara Venier | ' Non parleremo di Fedez'

è stato uno degli ospiti di Domenica In . Il cantante, che ultimamente è stato molto al centro dell'attenzione, ha raccontato la sua concezione di musica e arte che comprende anche l'...è tornato nello studio di Domenica In , a una settimana di distanza dalla conclusione del Festival di Sanremo 2023 . Il bacio che ha dato in bocca a Fedez sull'Ariston ha innescato una ...

Dopo Sanremo 2023, Blanco indagato, esposto su Fedez e Rosa Chemical RaiNews

Com'era Rosa Chemical prima del successo Stile e Trend Fanpage

Nuovo caso Rosa Chemical: il sextoy che ha mostrato a Sanremo si chiama come la sua canzone. È pubblicità Dire

A Domenica In Mara Venier ha chiesto a Rosa Chemical quale fosse stato il momento più bello e più brutto del Festival. Rosa Chemical, ospite da Mara Venier nello studio di Domenica In, ha parlato ..."Sono ancora emozionato, che non sto realizzando quello che è successo" dice Rosa Chemical nel salotto di Mara Venier che chiede al suo ospite se aveva preventivato il successo che ha poi ottenuto ...