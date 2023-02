Roma-Verona | Solbakken regala ai giallorossi la vittoria | gara dell’Olimpico termina 1-0

Leggi su contropiedeazzurro

Si è chiusa da diversi minuti la sfida, valevole per la quarta giornata del girone di ritorno di Serie A, di scena allo Stadio Olimpico tra. La formazione guidata da José Mourinho ha mantenuto inalterato il vantaggio conquistato nel corso del primo tempo grazie alla rete di Olaal quarantacinquesimo minuto di gioco anche nei minuti successivi. Tuttavia, non è riuscita a riportarsi in avanti in maniera pericolosa. Difatti, nella seconda parte del match non ci sono state azioni degne di nota per i padroni di casa. Gli ospiti, invece, hanno tentato l'offensiva ma senza riuscire a concretizzare. Il duello si è, dunque, concluso sul risultato di 1-0.