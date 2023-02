Roma-Verona | la MOVIOLA LIVE | Duda su Abraham | proteste giallorosse L'inglese chiede un rigore

(Di domenica 19 febbraio 2023)è il posticipo che chiude la 23esima giornata di Serie A, in scena alle 20.45 allo Stadio Olimpico. Di seguito gli episodi...

In attesa didi questa sera, e delle possibili ripercussioni che potrebbe avere quello che è successo a Belgrado con lo striscione dei Fedayn bruciato dagli ultras della Stella Rossa, c'è chi sui ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/23: moviola- Hellas(Matteo Celletti inviato all'Olimpico) ...

Roma-Hellas Verona, le formazioni ufficiali GianlucaDiMarzio.com

Roma-Verona, le probabili formazioni Sky Sport

Roma-Verona 0-0 diretta LIVE: ci prova Solbakken su calcio di punizione ForzaRoma.info

LIVE Roma-Hellas Verona 0-0 - Potenziale chance per Solbakken su assist di El Shaarawy Voce Giallo Rossa

Roma-Verona, dove vedere la partita in tv: gli orari Sky Sport

11' - Altre proteste della Roma: Abraham lamenta un fallo da parte di un difensore del Verona in area, ma il contatto in realtà è con un suo compagno. Il check col VAR non lo assegna giustamente. 9' - ...ROMA - Roma-Hellas Verona, 23° turno del campionato di serie A. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità.