Roma-Verona 1-0 | gol di Solbakken | giallorossi al terzo posto

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 19 febbraio 2023) (Adnkronos) – Allabasta un gol dialla prima da titolare per battere 1-0 ilallo stadio Olimpico e regalare aiila 44 punti in coabitazione con il Milan. Un buon viatico in vista della gara di ritorno di Europa League giovedì con il Salisburgo. Ilha lottato ma ha creato poco per arrivare il pari e resta terzultimo a 17 punti. Per la sfida dell’Olimpico dopo il ko in Europa League immeritato, Mourinho cambia diversi giocatori e opta per il duoed El Shaarawy alle spalle di Abraham viste anche le assenze di Dybala e Pellegrini. A centrocampo schiera Bove in coppia con Cristante, mentre sugli esteri si rivedono Karsdorp sulla destra e Spinazzola sulla sinistra. Zaffaroni, invece, ripropone ...