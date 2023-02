Roma | reintegrato Karsdorp | Mourinho lo mette titolare

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 febbraio 2023) Dopo un periodo fuori squadra e un mercato in cui sarebbe dovuto andare via,è rimasto e oral’ha messocontro il Verona Dopo un periodo fuori squadra e un mercato in cui sarebbe dovuto andare via,è rimasto ae oral’ha messocontro il Verona. Sicuramente gli ultimi mesi disono stati particolari in casa giallorossa. Dal possibile addio alla maglia dadella sfida dell’Olimpico.punta a riprendersi la fiducia di squadra, tifosi e dirigenza. L'articolo proviene da Calcio News 24.