... rimane più in copertura'altro braccetto Bane 34' problema alla ... Nicolini inserisce al suo posto29' per dovere di cronaca ...aereo che termina di poco a lato 21' si prende un', ...Milan, attento ai diffidati: c'è'Atalanta al prossimo turno Il ... a quota 41 punti , gli stessi di Atalanta e, ... che quindi potrebbero andare in contro alla squalifica in caso di. ...

Roma, l’ammonizione costa cara a Smalling Calcio News 24

(LIVE!) ROMA-VERONA: 0-0. Ammonito Hien per un brutto fallo su Belotti Giallorossi.net

Atalanta-Lecce 1-2: gol e highlights. A segno Ceesay, Blin e Hojlund Sky Sport

Cartellino giallo per Smalling durante Roma-Hellas Verona: salterà ... Il Romanista