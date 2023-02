Roma-Hellas Verona | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di domenica 19 febbraio 2023) Riportiamo di seguito ledella sfida traed, valida per la giornata 23 di Serie A. Tra le 19 squadre affrontate almeno 50 volte nel massimo campionato, solo contro il Bari (15%) i giallorossi hanno una percentuale di sconfitte più bassa che contro gli scaligeri. Dato che si attesta al 17% con 11 ko in 63 incontri, poi 32 vittorie e 20 pareggi completano il bilancio. I capitolini sono imbattuti da 25 partite interne con i veneti in Serie A (19 vittorie e 6 pareggi): tra le squadre attualmente nella competizione, solo contro l’Atalanta hanno collezionato una striscia più lunga di gare consecutive in casa senza mai perdere (30 tra dicembre 1950 e settembre 1993). Dopo una prima parte di stagione molto complicata, ilha accorciato la distanza ...