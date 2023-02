Roma | emergenza per Mourinho | un titolarissimo out con il Verona!

(Di domenica 19 febbraio 2023) In stato di tensione la formazione diin vista della sfida di oggi con il Verona. Dopo la notizia di un Dybala fuori dai giochi, larischia infatti ora di scendere in campo anche senza Tammy Abraham, costretto a dare forfait per problemi influenzali. Delle particolari condizioni diquindi quelle che si prospettano oggi per i giallorossi, che ospiteranno oggi all’Olimpico il Verona, reduci da una più che faticosa trasferta europea. Tammy Abrahamper la: dopo Dybala anche Abraham out Dopo i diversi problemi fisici di Dybala, anche Abraham dovrà infatti abbandonare lanella sfida di oggi. Un altro importante elemento è costretto così a tenersi lontano dal campo. Delle particolari condizioni, quelle dell’attaccante giallorosso, cui ...

Nel corso dell'sanitaria da coronavirus Covid - 19 ha spesso registrato delle dirette per ... - Per lavoro, è costretta a dividersi tra due città: a Parigi , dov'è étoile dell'Opéra, e, ...Tammy Abraham - Calciomercato.itStamattina lasi è ritrovata a Trigoria. Come per Pellegrini, ... Mourinho è inper il ...

Emergenza Roma Siamo la Roma

Roma, emergenza trequarti: col Verona Pellegrini rischia di non esserci Corriere dello Sport

La Roma in emergenza, Pellegrini è quasi fuori ForzaRoma.info

Emergenza Roma: col Verona senza Dybala e Pellegrini Roma Giallorossa

Roma, emergenza freddo: finalmente un ricovero pubblico. Tutte le info Canale Dieci

Non è tutto: è in bilico il capitano Lorenzo Pellegrini. Roma in emergenza col Verona: Dybala out, a rischio Pellergini e Abraham L’ex Sassuolo rischia seriamente il forfait per via di un ...Dopo l'esonero di Nicola i granata devono vincere per aumentare il distacco da Spezia e Verona. La squadra di Sarri, a soli due punti dalla Roma in quarta posizione, può centrare un obiettivo stagiona ...