Roma | accoltellato in strada | morto un 50enne filippino

(Di domenica 19 febbraio 2023), un uomo è statoed èin. Si tratta di un cittadinodi circa 50 anni aggredito in via Anastasio II nella zona del quartiere Aurelio. Sul posto la polizia che ...

L'uomo è statonei pressi della stazione di Valle Aurelia . TI POTREBBE INTERESSAREL'uomo è statonei pressi della stazione di , in via Anastasio. Sono in corso le indagini della polizia, intervenuta con gli agenti delle volanti sul posto. Da una prima ricostruzione, ...

Un uomo è stato accoltellato ed è morto in strada a Roma. Si tratta di un cittadino filippino di circa 50anni aggredito in via Anastasio II nella zona del quartiere Aurelio. Sul posto la polizia che ...Roma, un uomo è stato accoltellato ed è morto in strada. Si tratta di un cittadino filippino di circa 50anni aggredito in via Anastasio II nella zona del quartiere Aurelio. Sul posto ...