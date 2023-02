(Di domenica 19 febbraio 2023), un uomo è statoed è morto in. Si tratta di un cittadino filippino di circa 50anni aggredito in via Anastasio II nella zona del quartiere Aurelio. Sul posto la...

22.20, muore filippino Ancora una persona accoltellata a morte a: è avvenuto in via Anastasio II vicino alla stazione della metropolitana linea A 'Valle Aurelia'. A perdere la vita ...violenta. Un altro morto ammazzato a causa di una coltellata. E, ancora una volta, un'aggressione arrivata a pochi metri dall'uscita di una stazione. Questa volta non Termini, ma Valle Aurelia, ...

Roma, accoltellato in strada in via Anastasio II: muore 50enne RomaToday

Roma, accoltellato in strada: morto un 50enne filippino TGCOM

Roma: muore un cinquantenne accoltellato in strada RaiNews

Roma, accoltellato a Valle Aurelia: muore 50enne in strada. È caccia all'assassino ilmessaggero.it

Accoltellato in strada a Roma, morto 50enne Agenzia ANSA

Roma, un uomo è stato accoltellato ed è morto in strada. Si tratta di un cittadino filippino di circa 50anni aggredito in via Anastasio II nella zona del quartiere Aurelio. Sul posto la polizia che ha ...Roma, un uomo è stato accoltellato ed è morto in strada. Si tratta di un cittadino filippino di circa 50 anni aggredito in via Anastasio II nella zona del quartiere Aurelio. Sul posto la… Leggi ...