La piattaforma di exchange di criptovalute con sede a Milano nelle scorse ore ha annunciato di aver bloccato l'operatività per problemi di liquidità È ancora inaccessibile The, la piattaforma di exchange di criptovalute con sede a Milano che nelle scorse ore ha annunciato di aver bloccato l'operatività per problemi di liquidità. Una situazione che, considerati ...È allarme risparmi per i clienti di The. La storica piattaforma italiana del mondo delle criptovalute ha infatti comunicato di dover sospendere l'operatività della piattaforma. L'exchange italiano The, fondata da ...

Rock Trading e lo stop alle attività, le ansie e la rabbia degli utenti su Telegram: «Sparito un prelievo di 35mila euro» Corriere della Sera

Rock Trading inagibile, utenti mobilitati Il Sole 24 ORE

The Rock Trading, borsa cripto italiana, interrompe l'operatività. Un altro duro colpo dopo lo scandalo Nft di Silea ... Milano Finanza

The Rock Trading, chi sono i pionieri italiani della piattaforma cripto in panne Il Sole 24 ORE

Rock Trading, la piattaforma italiana dei bitcoin interrompe l’operatività: ansia tra i risparmiatori Corriere della Sera

Rock Trading il 17 febbraio ha dichiarato di aver «interrotto le attività in ragione di difficoltà riscontrate nella gestione della liquidità». L'annuncio ha gettato nello sconforto i migliaia - ...È ancora inaccessibile The Rock Trading, la piattaforma di exchange di criptovalute con sede a Milano che nelle scorse ore ha annunciato di aver bloccato l’operatività per problemi di liquidità. Una ...