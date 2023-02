Rita Pavone | chi sono i figli Alessandro e George Merk | “Sono orgogliosa di loro”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 19 febbraio 2023)ha due, nati dal grande amore con il collega Teddy Reno, classe 1926 e più grande di lei di 20 anni. Il primogenito è, nato nel 1969 in Svizzera; poi è venuto Giorgio, di 5 anni più giovane e meglio noto come. Entrambi vivono in Svizzera, dovee Teddy sisposati con rito civile mezzo secolo fa. Ed entrambi hanno deciso di adottare il cognome vero di Teddy Reno,per l’appunto. Nonostante la fama internazionale e i successi ottenuti nel corso della sua lunghissima carriera, per la cantantela più grande soddisfazione....