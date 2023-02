Rita Pavone | chi è il marito Teddy Reno | “Fu uno scandalo | io ero giovane e lui era sposato”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 19 febbraio 2023)è ildi: i due sono legati dal 1968 e hanno avuto due figli, Alessandro e Giorgio.è in realtà Ferruccio Merk Ricordi ed è nato a Trieste l’11 luglio del 1926. Oggi ha 95 anni. Sua madre aveva origini ebraiche ed è scappata dalle persecuzioni dei tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, riuscendo a trovare rifugio a Milano Marittima insieme alla sua famiglia, sotto falsa identità. Fin da piccolosi è appassionato alla musica e dopo la guerra è partito per una tournée in Germania insieme all’orchestra inglese diFoster, proprio da qui è nato il suo nome d’arte. Carriera diTornando in Italia,collabora ...