Risultati classifica Serie A | Fiorentina-Empoli e Salernitana-Lazio in campo

nel 24° turno di Premier League . La squadra guidata dal tecnico italiano ha perso dopo setteutili consecutivi ed è settima incon 35 punti. De Zerbi, a fine partita, è stato espulso nel tunnel degli spogliatoi e poi si è scagliato contro Howard Webb , ex arbitro e ...DELLE GARE IL MEDAGLIEREFINALE 1. H. Kristoffersen (NOR) 1:39.50 2. A. Ginnis (GRE) +0.20 3. A. Vinatzer (ITA) +0.38 4. C. Noel (FRA) +0.41 5. S. Holzmann (GER) +0.62 6. M. ...

Serie B, 25ª giornata: pari Palermo-Frosinone, ko Reggina e Ternana. La classifica Mediagol.it

Serie B, risultati e classifica dopo la venticinquesima giornata: Reggina al quinto posto, Brescia e... TuttoReggina.com

Serie C - Risultati e classifica dopo la 28a giornata nel Girone A SportPiacenza

LIVE! SERIE A – Risultati 23ª giornata, classifica, prossimo turno SalentoSport

LIVE! ECCELLENZA/B – Risultati 19ª giornata, classifica e prossimo turno SalentoSport

(ANSA) - BERGAMO, 19 FEB - Il Lecce passa 2-1 sul campo dell'Atalanta (battuta con lo stesso risultato già all'andata) e firma la prima sorpresa della 23/a giornata della serie A di calcio, frenando ...Fischio d'inizio alle 18. In casa dei liguri quartultimi i bianconeri alla ricerca di punti in campionato in mezzo tra le due sfide col Nantes in Europa League ...