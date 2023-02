Ristrutturazione casa | l’Europa ci vuole “green” | a rischio ben 220 milioni di immobili

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 19 febbraio 2023)ci”. È un dovere per l’ambiente e per le future generazioni, dicono. Intanto 220didovranno subire modifiche costose. La svoltadeve riguardare anche – e soprattutto- le abitazioni. Lo dice. Lo impone. E l’Italia è tenuta a rispondere. Ursula Von Der Leyen – IlovetradingLa transizione verso un’economia sostenibile basata sulla tutela dell’ambiente e il contrasto al cambiamento climatico è una sfida epocale che non ha precedenti. E non riguarderà solo i trasporti o piccole strategie per ridurre i consumi nel nostro quotidiano. No: non basterà non usare il forno o non accendere il condizionatore neppure ad agosto. Se vi illudevate che bastasse spegnere i fornelli per cuocere la pasta e ...