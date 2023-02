Richard Gere ricoverato per polmonite | l' attore era in vacanza con la famiglia in Messico Ora è sotto antibiotici

sarebbe stato ricoverato per polmonite mentre si trova in vacanza con la famiglia in Messico . Lo riferisce il sito di gossip Tmz secondo cui però la star di Hollywood, dopo una sola ...sarebbe stato ricoverato per polmonite mentre si trova in vacanza con la famiglia in Messico. Lo riferisce il sito di gossip Tmz secondo cui però la star di Hollywood, dopo una sola notte ...

Richard Gere ricoverato in Messico per polmonite, ora sta meglio Agenzia ANSA

Richard Gere ricoverato per polmonite: l'attore era in vacanza con la famiglia in Messico. Ora è sotto antibio ilmessaggero.it

Richard Gere ricoverato in Messico per polmonite. La moglie: "Il peggio è passato" La Gazzetta dello Sport

Richard Gere ricoverato in ospedale in Messico per polmonite Sky Tg24

Richard Gere, Tmz: "Ricoverato per polmonite in Messico ma sta bene" Adnkronos

L’attore, dopo essere stato ricoverato per una polmonite, è tornato a godersi il suo relax dopo alcune cure specifiche.I primi sintomi mentre era in vacanza con la famiglia per festeggiare il 40esimo compleanno della moglie Alejandra Silva ...