Richard Gere ricoverato per polmonite in Messico | ecco come sta l’attore

(Di domenica 19 febbraio 2023) Vacanza con imprevisto per, che mentre si godeva un po’ di relax ininsieme alla famiglia è statoper una. Lo riporta TMZ, che però fa sapere anchesia in ripresa. Il divo di Hollywood si trovava vicino Nuevo Vallarta per festeggiare il compleanno della moglie Alejandra Silva, quando è stato portato in ospedale a causa del peggioramento della tosse con cui era partito. La consorte ha spiegato sui social che la vacanza arrivava dopo alcune settimane in cui l’intera famiglia era stata ammalata. Fonti vicine alla coppia hanno fatto sapere cheè stato sottoposto a cure antibiotiche per ridurre l’infiammazione ai polmoni. Il ricovero sarebbe durato solo una notte, e ora che è stato dimesso ...

sarebbe stato ricoverato per polmonite mentre si trova in vacanza con la famiglia in Messico. Lo riferisce il sito di gossip Tmz secondo cui però la star di Hollywood, dopo una sola notte ...L'attore americanoè recentemente finito in ospedale in Messico , dove è stato ricoverato per breve tempo a causa di una polmonite . Anche la famiglia disembra essere stata male durante la vacanza. A ...

Allarme rientrato per le condizioni di salute di Richard Gere. L'attore, 73 anni, è stato ricoverato in un ospedale vicino a Nuevo Vallarta, in Messico, a causa di una infezione polmonare. Gere era in ...