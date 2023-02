, i sintomi prima del viaggio Prima del viaggio - secondo quanto postato su dalla moglie - l'attore, ma a quanto pare anche il resto della famiglia, aveva una brutta tosse, piuttosto ...L'attore statunitensenei giorni scorsi è stato ricoverato in Messico a causa di una polmonite. Lo riporta la testata Tmz, riferendo che ora l'attore è stato dimesso e che le sue condizioni stanno migliorando. ...

Richard Gere ricoverato in Messico: ecco le ultime sulle condizioni dell'attore Best Movie

Richard Gere ricoverato in Messico per polmonite, ora sta meglio Agenzia ANSA

Richard Gere ricoverato d'urgenza in Messico: paura per l'attore ilGiornale.it

Richard Gere ricoverato in Messico per una polmonite: si sta riprendendo Corriere della Sera

Richard Gere ricoverato per polmonite: l'attore era in vacanza con la famiglia in Messico. Ora è sotto antibio ilmessaggero.it

Ricovero d'urgenza per l'attore Richard Gere per una polmonite, mentre era in vacanza in Messico con la famiglia. Dopo una forte cura antibiotica le condizioni dell'attore sarebbero migliorate ...L’attore americano Richard Gere è stato ricoverato in Messico per una polmonite. Il ricovero risale ai giorni scorsi e, secondo quanto riferito dal portale Tmz, la star di Hollywood è stata dimessa e ...