Resta il bel tempo | ma la pioggia è in arrivo

(Di domenica 19 febbraio 2023) AGI - Il campo di alta pressione presente da alcuni giorni sul nostro Paese continua a tenere lontane le perturbazioni, ma oggi si indebolisce leggermente. Sull'Italia - spiegano i meteorologi di Meteo Expert - l'atmosferastabile, ma si intensifica la nuvolosità di tipo basso su Liguria, regioni tirreniche e al Nordest, ma senza piogge di rilievo. Il climamite per il periodo, in particolare sul Nord Italia. Questa situazione non subirà cambiamenti sostanziali neanche nei primi giorni della settimana. Qualche possibilità per il ritorno dellae di un clima più consono al periodo si avrà nella seconda parte della settimana. Ma l'evoluzionequanto mai incerta. Le previsioni per le prossime ore Cielo sereno o poco nuvoloso sulle Alpi centro-occidentali e vicine aree di pianura, il medio-basso ...