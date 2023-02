Resta con me | tutto sulla nuova serie con Francesco Arca

(Di domenica 19 febbraio 2023) I #DeGiovanners sono avvisati: Maurizio De Giovanni è tornato e si prepara a sbancare con un altro successo televisivo. Dopo I bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre e Il commissario Ricciardi (la cui seconda stagione è in arrivo tra poche settimane), domenica 19 febbraio debutta su Rai1 l'ultimo progetto di cui lo scrittore napoletano è ideatore: lacon me, un poliziesco classico che sconfina però nel family, nella commedia e nel racconto sociale. Il protagonista è, nei panni del Vice Questore aggiunto Alessandro Scudieri, un brillante investigatore ma cui vita cambia dopo che rimane coinvolto in una sparatoria. Il suo obiettivo? Indagarepericolosa "banda della lancia termica".con me, la...

Manca poco per la nuova fiction di Rai1 Resta con me in onda da stasera, domenica 19 febbraio, alle 21:30 circa. Quattro le puntate di cui si compone la serie che, salvo cambi improvvisi di palinsesto, andranno in onda sempre di domenica.

Da domenica 19 febbraio, in onda su Rai1 Resta con me, la serie tv in quattro puntate con protagonista Francesco Arca. A 10 anni ha già recitato in diversi ruoli sia per il cinema che per la tv. E' Mario Di Leva, il baby attore napoletano.