Resta con me | le anticipazioni della prima puntata

Leggi su panorama

(Di domenica 19 febbraio 2023) La vita sorride al brillante Vice QuestoreMobile di Napoli Alessandro Scudieri: ma quando lui e la moglie Paola rimangono coinvolti in una sparatoria, le cose cambiano per sempre. Inizia cosìcon me, la nuova serie di Rai1 con Francesco Arca e Laura Adriani, ideata da Maurizio De Giovanni, un poliziesco dalle mille sfumature che vanno dalla commedia al racconto sociale. Il racconto parte da un’indagine contro una pericolosa banda malavitosa ma accompagna i protagonisti nella loro ricercaverità passando per l’amore, l’amicizia e la solidarietà. Ecco cos'accadrà nel primo episodio, in onda domenica 19 febbraio.con me, leLa vita sorride ad Alessandro Scudieri (Francesco Arca), brillante Vice ...