Resta con Me | i personaggi

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 19 febbraio 2023) Francesco Arca e Laura Adriani -con Me Otto episodi perCon Me, la nuova fiction di Rai1 con protagonisti Francesco Arca e Laura Adriani. Un thriller dalle sfumature familiari ambientato a Napoli, dove si intrecciano le vicende di vari. Conosciamoli meglio. Ie gli attori dicon Me Alessandro Scudieri (Francesco Arca) Il vicequestore aggiunto Alessandro Scudieri è un brillante investigatore che non si arrende mai, sempre pronto a dedicarsi anima e corpo alle indagini. È la punta di diamante della Squadra Mobile di Napoli, ma quando, per inseguire una pista, rimane coinvolto in una sparatoria insieme alla moglie Paola, incinta, chiede il trasferimento all’Unità di Intervento Notturna. Lavorare di notte, però, non gli impedirà di continuare a ...