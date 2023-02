Resta con me | Guinness – Lo show dei record o Red? La tv del 19 febbraio

Leggi su bergamonews

(Di domenica 19 febbraio 2023) Per la prima serata in tv, domenica 19su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “con me”, con Francesco Arca. La vita sorride ad Alessandro Scudieri, Vice Questore a Napoli. Tutto cambia quando rimane coinvolto con la moglie Paola in una sparatoria, dove lei perde il bambino che aspettano. Paola scopre che Alessandro seguiva di nascosto alcune indagini e il loro rapporto va in crisi. Devastato dai sensi di colpa, Alessandro si butta a capofitto sul caso, collaborando con il suo informatore e amico Gennaro, ex malavitoso. Dopo la morte di Gennaro, Alessandro porta il figlio Diego a casa senza pensarci due volte. Paola lo accoglie e stabilisce delle regole per la gestione del bambino. Scoraggiato dalle indagini sulla morte di Gennaro, Alessandro chiede il trasferimento all’UDIN, l’Unità di intervento speciale che lavora di notte… Su ...