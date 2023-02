Resta con me è ispirato a una storia realmente accaduta?

(Di domenica 19 febbraio 2023) Stasera su Rai 1 alle 21:25 circa inizierà “come me“, la nuova attesissima fiction con Francesco Arca. Ne ha parlato anche ospite al Festival di Sanremo, accompagnato dal piccolo compagno d’avventura, il napoletano Mario Di Leva, che ha dimostrato tutta la sua simpatia e di essere completamente a suo agio davanti alle telecamere persino su un palco così famoso come quello del teatro Ariston con Gianni Morandi e Amadeus. Arca e Di Leva saranno questo pomeriggio a “Domenica In” di Mara Venier. In attesa di vedere la fiction, volete scoprire se è tratta da unavera o no? Prima però, la trama!con me: di cosa parla? La fiction è ambientata a Napoli (e avrete sentito che come colonna sonora ha l’omonimo successo del compianto Pino Daniele). Il giovane vicequestore Alessandro Scudieri vive con la moglie Paola Montella ...

Da domenica 19 febbraio, in onda su Rai1 Resta con me, la serie tv in quattro puntate con protagonista Francesco Arca ...A 10 anni ha già recitato in diversi ruoli sia per il cinema che per la tv. E' Mario Di Leva, il baby attore napoletano, ...