Renato Zero riparte da ‘Zero a Zero’ | «Non sono un cantante ma un’interprete della vita»

(Di domenica 19 febbraio 2023) Come ogninza, tutto si azzera e si ricomincia la partita. È così che, dopo i grandi festeggiamenti al Circo Massimo,dà inizio a un nuovo campionato, questa volta nei palazzetti.– Una sfida in musica è, infatti, il nuovo viaggio live dell’artista che calca i plachi dei palazzetti di tutta Italia a partire da Firenze. E come racconta bene anche la locandina, il confronto è anzitutto con se stesso,che guardache guarda. “Questo rintocco dei 72 anni mi costringe ad andare sempre dritto, anche con una certa spavalderia e con senso responsabilità verso il mio pubblico”, esordisce l’artista. “Affettuoso, vicino e generoso; è la mia cartina al tornasole, per me non c’è ...

Al Giornale: "La colpa non è sua ma di chi ritiene che la musica sia solo performance e manda in scena persone che non sono preparate".torna ad esibirsi in concerto. A 72 anni debutterà a inizio marzo a Firenze con il tour ''. Ne parla in un'intervista a Il Giornale. La prima domanda che gli viene fatta ...Si riprende prepotentemente la scena,, pronto a un nuovo tour all'alba dei 72 anni e, soprattutto, pronto a sparare ad alzocontro chi cerca di emularlo ma con poco costrutto. Per esempio Rosa Chemical , quello del bacio ...

Che tempo che fa: Renato Zero, Elodie e gli altri ospiti di questa sera Today.it

Renato Zero a "Che Tempo Che Fa" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Che tempo Che Fa, Fazio si prende Elodie, Renato Zero e...Ospiti-anticipazioni Affaritaliani.it

Renato Zero: "Vince chi resiste" RaiNews

Renato Zero attacca il Festival di Sanremo 2023. Il cantautore romano si è scagliato contro l'esibizione di Rosa Chemical sul palco dell'Ariston culminata con il bacio a Fedez che ...Il cantautore Renato zero lancia il suo tour in partenza il 7 marzo da Firenze: “È sbagliato considerare la musica solo una performance. Si mandano allo ...