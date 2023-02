Renato Zero da Fabio Fazio | tremano i vertici Rai | Cosa sta per accadere

(Di domenica 19 febbraio 2023) Si è ripreso il centro dell'attenzione in modo netto, repentino, quasi "brutale". Si parla di, letteralmente sulla bocca di tutti in vista del suo nuovo tour. Si parla di lui per le critiche serrate rivolte al Festival di Sanremo e ad Amadeus: in particolare, ha fatto rumore la stoccata a Rosa Chemical, di fatto bollato come una sorta di suo emule malriuscito. E ancora, è tornato a parlare del suo rapporto con Loredana Bertè, un'amicizia che sembra essersi interrotta dopo decenni di legame profondissimo. Come è noto, i due si sono allontanati. Espiega di amarla come sempre e per sempre, aggiungendo di vederla ben più forte e in grado di rispondere agli attacchi rispetto a quando le era vicino. Dunque, bene così. Ma non è tutto. Perché, ...

...3 metri rispetto alloidrometrico, con le rive ridotte a spiagge di sabbia come in estate: ... fiumi e torrenti senz'acqua: la pesca rinviata a "data da destinarsi"moreschi 19 Febbraio 2023 ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Il 7 marzodarà il via alla nuova tournée- Una sfida in musica con cui toccherà dieci città per un totale di ventitré appuntamenti . Alla vigilia della partenza, abbiamo intervistato l'...

Renato Zero: "Sogno la rivoluzione per dare pace a chi è vittima di pregiudizi" Il Secolo XIX

Renato Zero a Che tempo che fa, tremano i vertici Rai: "Cosa sta per accadere" Liberoquotidiano.it

Renato Zero, Rosa Chemical: «Ho tanti sosia, ma l’originale vince sempre, non bisognerebbe mandare i ragazzi... Corriere della Sera

Il debutto è con il botto: giovedì a Pesaro la band più amata del momento. Ecco Renato Zero, Morandi, Alice e Branduardi. Simply Red allo Sferisterio. ."Mi sento di assolvere questi ragazzi perché mi rendo conto che non riuscire a trovare un’identità propria è un fatto grave. La colpa è di chi non sente la responsabilità di mandare in scena delle per ...