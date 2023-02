Renato Zero contro Rosa Chemical e Sanremo

Critica senza giri di parole la scelta di Maria de Filippi,. Essere andato in onda contro Sanremo, non gli è ...Bentornato, ha seguito Rosa Chemical al Festival di Sanremo "Non frequento assiduamente i social ma vado scoprendo di avere un numero di sosia impressionante". In effetti il testo di Made in Italy ...

Che tempo che fa: Renato Zero, Elodie e gli altri ospiti di questa sera Today.it

Che tempo che fa: Renato Zero ed Elodie portano la musica su Rai 3 Libero Magazine

Renato Zero a "Che Tempo Che Fa" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Renato Zero torna in tour nei palasport: 23 appuntamenti in 10 città TGCOM

Stasera tra gli ospiti di Che tempo che fa del 19 febbraio ci sono: Elodie, Renato Zero,Colapesce Dimartino, Vera Politkovskaja e Roberto Saviano. Che Tempo Che Fa torna stasera su Rai3 dalle 20:00.In questi giorni si è parlato moltissimo di Rosa Chemical, dopo quello che è successo a Sanremo. E forse poco per la sua canzone, che tra l’altro, non è neppure male. Ma è stato il cantante a spostare ...