Red | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di domenica 19 febbraio 2023) Red: trama, cast e streaming delStasera, domenica 19 febbraio 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Red,del 2010 diretto da Robert Schwentke, basato sull’omonimo fumetto scritto da Warren Ellis e disegnato da Cully Hamner, pubblicato da DC Comics. Del cast fanno parte Bruce Willis, Mary-Louise Parker, Karl Urban, Helen Mirren, John Malkovich e Morgan Freeman. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Frank Moses è un ex agente della CIA ora in pensione che vive una vita tranquilla e solitaria a Cleveland. La sua routine viene interrotta solamente dal rapporto telefonico con una donna, Sarah, impiegata presso l’ufficio pensioni e contattata pretestuosamente da Frank ogni giorno. L’interesse tra i due è reciproco e da queste telefonate nasce un’affettuosa amicizia. Una notte, un commando di assassini dotati di ...

Scott sa di essere prima diun padre e cerca sempre di fare ciò che è meglio per sua figlia, ...fra Maria e Monica Rambeau e fra Nastasha Romanoff e il "finto" padre Alexei Shostakov /...L'attaccante dell'Empoli fabene due minuti più tardi, segna ed esulta sotto il settore ... fsc/19 - Feb - 23 17:26 Condividi questo articolo: Sponsor

Red Rose racconta l'orrore digitale alla Black Mirror e ha una colonna sonora favolosa WIRED Italia

A Polignano a Mare tornano i tuffi del Red Bull Cliff Diving - Salute ... Regione Puglia

Chi è Miles: tutto sulla vita del producer romano Red Bull

Alla scoperta del gruppo Red Bull: il Salisburgo e il dominio in Austria Goal.com

F1 Red Bull lavora per un futuro senza Newey FUNOANALISITECNICA

Frank Moses è un ex agente della CIA ora in pensione che vive una vita tranquilla e solitaria a Cleveland. La sua routine viene interrotta solamente dal rapporto telefonico con una donna, Sarah, ...Per il gioco di carte di One Piece sembra stia arrivando anche una carta super esclusiva riguardante Ace e disegnata da Boichi, autore di Dr. Stone.