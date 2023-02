Real Madrid | Vinicius perde la testa! Ecco cosa ha detto all'arbitro

(Di domenica 19 febbraio 2023) In Spagna si continua a parlare diJunior. Questa volta il brasiliano non è al centro dell'attenzione per le provocazioni...

L'ex allenatore del, dopo essere stato ad un passo dal diventare il nuovo tecnico della Federazione Francese, è ancora alla ricerca di una panchina sulla quale rimettersi in gioco. ...Vinicius Jr . continua a rimanere sotto i riflettori. Il brasiliano si è reso protagonista di una brutta reazione nei confronti dell'arbitro Montero, durante la gara di campionato tra ile l'Osasuna. Alla mezz'ora, l'attaccante è entrato in contatto con il difensore avversario Moi Gomez . Il direttore di gara ha sanzionato l'intervento fischiando un fallo a favore dell'...

CopaACB: L’Unicaja piega il Real Madrid e vola in finale Sportando

Real Madrid, Benzema ha incontrato Perez: la decisione sul futuro Calciomercato.com

Ancelotti chiede 3 rinforzi al Real Madrid: uno gioca nella Juve Tutto Juve

Il Real Madrid a caccia di un terzino: spunta un ex Milan Calciomercato.com

L'Inter supera l'Udinese. I Gunners vincono a Birmingham. La crisi del Chelsea non ha fine. I Blancos superano l'Osasuna ...In Spagna si continua a parlare di Vinicius Junior. Questa volta il brasiliano non è al centro dell'attenzione per le provocazioni sul campo o per i terribili commenti razzisti dei quali è vittima, ma ...