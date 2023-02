“Razzista” Vergogna al GF Vip 7 | insulti nella notte | il concorrente top sotto accusa

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 19 febbraio 2023) GF Vip, lite tra Oriana, Luca e Matteo. Serata di festa in maschera per il Carnevale del Grande Fratello Vipserata di ieri, sabato 18 febbraio. Tanti giochi e divertimento per i vipponi come quello della palla al piede in cui alla fine di ogni ballo la donna va a scoppiare il palloncino di un’altra coppia. Momenti di rilassatezza e ironia, dunque, ma non sono mancati come al solito gli attimi di pura tensione. Soprattutto tra tre gieffini. Protagoni dello scontro sono stati Luca Onestini, Matteo Diamante e Oriana Marzoli. Tutto è cominciato mentre Matteo stava lavando i piatti. Luca gli si è avvicinato dicendogli che uno dei bicchieri non era stato lavato bene. È bastato questo per scatenare un vero putiferio con una girandola di accuse e attacchi personali culminati con un “” rivolto a Matteo Diamante. Ma cerchiamo di capire come si ...