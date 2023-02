Razer annuncia la nuova tastiera da gaming

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 19 febbraio 2023), leader mondiale nell’ambito del lifestyle, hato laBlackWidow V4 Pro. Questo nuovo prodotto, perfetto per i videogiocatori, offre nuove funzionalità come il nuovoCommand Dial e iMechanical Switch. Se non si è appassionati al mondo dei videogiochi, grazie alle numerosissime personalizzazioni, la BlackWidow rimane un ottimo prodotto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Call Of Duty Warzone: giocatori lamentano il nerf del C4 Black Shark K2:meccanica dacon retroilluminazione Elden Ring: raggiunte le 16,6 milioni di copie vendute Rilevate minacce informatiche per i gamer ...