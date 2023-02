Rayo Vallecano-Siviglia domenica 19 febbraio 2023 ore 16 | 15 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Bade e Rekik indisponibili

(Di domenica 19 febbraio 2023) Ilspera di non svegliarsi mai dal sogno che sta vivendo: la squadra di Iraola, reduce dal pareggio agro-dolce col Getafe, è sesta con 33 punti e spera di continuare a frequentare i quartieri dell’alta classifica di Liga, per più tempo possibile. Il, invece, si è finalmente ritrovato: Sampaoli ha risollevato gli andalusi, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Stesso obiettivo del Siviglia, impegnato alle 16.15 contro il, a caccia di punti per l'Europa. Alle 18.30 sfida ad alta tensione al Metropolitano tra Atletico Madrid e Athletic Bilbao, ...City - Aston Villa 3 - 1 CALCIO - LA LIGA 14:00 Getafe -1 - 1 16:15 Celta - A. Madrid 0 - 1 18:30 Valladolid - Osasuna 0 - 0 21:00 Villarreal - Barcellona 0 - 1 CALCIO - BUNDESLIGA 15:...

Rayo Vallecano-Siviglia Streaming Gratis: dove vedere LaLiga in ... Footballnews24.it

Rayo Vallecano-Siviglia (domenica 19 febbraio 2023 ore 16:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Bad... Infobetting

LIGA, PARI TRA GETAFE E RAYO - Sportmediaset Sport Mediaset

Liga, salto triplo per il Rayo Vallecano dopo il successo sull'Almeria Corriere dello Sport

Liga, il Getafe in 10 rimonta il Rayo Vallecano: Enes Unal regala l'1-1 finale TUTTO mercato WEB

Le formazioni ufficiali della gara tra il Rayo Vallecano e il Siviglia, valevole per il 22° turno de LaLiga spagnola ...Lunga giornata in Spagna, con quattro partite in programma. Si parte come sempre con la sfida delle 14 tra Elche, ultimo con 9 punti e con più di un piede in Segunda, ed Espanyol, quartultimo e a cacc ...