Rancore in tour nei club per presentare lo “Xenoverso”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 19 febbraio 2023) foto di Giovanni OnofriROMA – Dopo unanée estiva che lo ha visto impegnato nei principali festival,è inneicon il nuovo e incredibile show pensato per accompagnare il pubblico alla scoperta dello “”, attraverso un allestimento immersivo che riporta sul palco il concept del nuovo album in un continuo viaggio tra i mondi e tra i versi. Il nuovo disco arriva dopo la duplice esperienza al Festival di Sanremo, dapprima nel 2019 al fianco di Daniele Silvestri come co-autore del pluripremiato brano “Argento vivo” e successivamente nel 2020 con la sua “Eden”, che gli è valsa la vittoria del premio Sergio Bardotti per il miglior testo. “” – IL DISCO Anticipato dalla trilogia di brani “Lontano 2036”, “X Agosto 2048” e “Arakno 2100”, seguiti dall’ultimo ...