“Rammarico per il Dubbio Rigore | La Mia Esperienza”

(Di domenica 19 febbraio 2023) Inter-Udinese, una partita da ricordare! È stato uno show di Lukaku, Mkhitaryan e Lautaro quello che abbiamo visto a San Siro! L’Udinese ha offerto una grande prestazione, ma è stato una dare l’avvio alla vittoria dell’Inter. Walace sembrava aver preso prima il terreno e poi il pallone, ma non è il caso di discuterne. Gli ospiti hanno meritatamente segnato, ma nella ripresa l’Inter è salita di livello. Con l’ingresso di Success, l’Udinese ha cambiato marcia, ma non è bastato. Un’occasione in superiorità numerica non è stata sfruttata e il ribaltamento di fronte ha portato al 2-1 finale. Una partita che resterà nella storia! Queste le parole del tecnico dell’Udinese dopo il triplice fischio: “Giocare a San Siro non è facile, ma abbiamo fatto una grande partita. La squadra ha reagito con personalità dopo ilmolto ...