Rai | Peluffo Pd | ' Tg1 e Tg2 ' trombettieri' destra | subito commissione Vigilanza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 febbraio 2023) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Ancora una volta il Tg1 e il Tg2 dimostrano di non comprendere bene cosa voglia dire svolgere il ruolo di ‘servizio pubblico' e di preferire quello di ‘' della". Così il capogruppo del Pd inAttività produttive, Vinicio. "Nell'edizione di ieri sera i due Tg della Rai sono riusciti nel complicato compito di nascondere le divisioni all'interno della maggioranza, nel giorno in cui era stata costretta addirittura a dimettersi una sottosegretaria di Fdi condannata per peculato, con pena confermata nel terzo grado di giudizio. Si conferma quanto segnalato nei dati Agcom, che certificano un evidente squilibrio nell'informazione, e anche ciò che avevamo già denunciato come Partito Democratico: ci troviamo davanti ad una vera e propria occupazione da parte ...