Ragazzo trovato morto carbonizzato | Ayman aveva solo 16 anni Il mistero del messaggio su WhatsApp

(Di domenica 19 febbraio 2023) La morte diSerti è ancora avvolta dal. Il giovane di appena 16era uscito per comprare le pizze per i suoi parenti, ma non è più tornato a casa.è stato ri...

Le indagini Gli inquirenti stanno, quindi, analizzando il cellulare delanche per recuperare il messaggio ricevuto prima di uscire di casa. La chiave del mistero sulla sua morte potrebbe ...Unsereno, senza problemi, uncome tanti. Chi ha conosciuto Ayman Serti, il 16enne di origine marocchinamorto carbonizzato giovedì scorso a Merì, nel messinese, esclude che, come invece ipotizzano gli inquirenti, ...

Ragazzo trovato senza vita nel Canton Vallese Ticinonline

Messina, trovato corpo semi carbonizzato di un ragazzo di 16 anni: ipotesi suicidio Adnkronos

Va a comprare le pizze e non torna più: ragazzo trovato carbonizzato in piazza Today.it

Merì, trovato il cadavere carbonizzato di un ragazzo RaiNews

Trovato cadavere carbonizzato, è di un ragazzo Today.it

La morte di Ayman Serti è ancora avvolta dal mistero. Il giovane di appena 16 anni era uscito per comprare le pizze per i suoi parenti, ma non è più tornato a casa.La Spezia – Non si sono resi conto - dicono - della gravità del loro gesto. Sono tutti e tre ragazzi di buona famiglia, incensurati. Ragazzi normali. Piangono e sono pronti a chiedere perdono. Non san ...