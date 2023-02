Quelle Brave Ragazze 2 | “Ci si può divertire anche da vecchi a prendersi in giro”

(Di domenica 19 febbraio 2023) “Ci si puòdain”. Parola di Mara Maionchi (81 anni) pronta per un nuovo viaggio on the road insieme alle amiche Sandra Milo (90 anni l’11 marzo prossimo) e Marisa Laurito (71 anni). Debutta domenica 19 febbraio, su Sky Uno (ore 21.15) e in streaming su Now, la seconda stagione di “”, lo show Sky Original realizzato da Blu Yazmine. Saranno loro tre a salire a bordo dell’iconico e inconfondibile van maculato rosa shocking, il mezzo di trasporto ufficiale del programma nato da un’idea della stessa Maionchi, che vedrà alla guida il loro autista tuttofare Alessandro Livi. Laurito, Milo e Maionchi:2 (Sky)Mara Maionchi, Sandra ...

La rivincita delle over. Dopo il successo della prima stagione, torna su Sky Unoragazze , nuova edizione del road show tutto al femminile in cui tre leggende dello spettacolo italiano parto per una vacanza che più imprevedibile non si può. Ironia, divertimento, ..."Ci si può divertire anche da vecchi a prendersi in giro". Parola di Mara Maionchi (81 anni) pronta per un ...

Quelle brave ragazze: tre dive in un viaggio on the road Libero Magazine

Quelle Brave Ragazze, su Sky il viaggio di Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito La Gazzetta dello Sport

'Quelle brave ragazze 2', il pazzo tour di tre dive la Repubblica

“Quelle brave ragazze”, la new entry Marisa Laurito: “Avevo paura, ma dal primo bacio con… Il Fatto Quotidiano

Quelle brave ragazze 2, le anticipazioni di questa sera Today.it

È Marisa Laurito la new entry (al posto di Orietta Berti) nella seconda edizione del road show di Sky Uno, al via da domenica 19 febbraio. Piccole sfide, scoperte ed esperienze più o meno avventurose ...Grandi manovre per "Quelle brave ragazze", show Sky Original realizzato da Blu Yazmine: la seconda stagione del format, infatti, conferma le presenza di Mara Maionchi (anche ideatrice del programma) e ...