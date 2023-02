Quando Paperella diventò Garellik. E murò la Roma di Falcao

Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdirevuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...Ad ogni risposta errata venivano colpiti da una, per poi essere investiti da un getto d'acqua ghiacciata , operazione affidata a Daniele Dal Moro .si è entrati nel vivo del gioco ...

Roma-Verona 1984, quando Garella Paperella incantò Agnelli e divenne Garellik La Gazzetta dello Sport

Gigio Donnarumma, l’ennesima Papera di una lunga lista Europea Sportpress24.com

Jorginho costringe Dibu Martinez a una papera clamorosa: il gol è straordinario Corriere dello Sport

Padova-Triestina 1-1, una papera di Matosevic regala il pari a ... Trivenetogoal

Milan, che papera su Maignan: manca un vice degno La Gazzetta dello Sport

celebre nel 2018 per le sue clamorose papere nella fine di Champions tra il suo Liverpool e il Real, potrebbe scendere in campo ancora una volta in una finale, ma questa volta con la maglia del ..."Da quando l'ho installato la mia vita è cambiata: non ho più bisogno della psicoterapia, mi bastano le papere". "Emozionante come guardare due gocce d'acqua che gareggiano sulla finestra durante la ...