Quando la poesia è colore | intervista a Domenicantonio Minasi

(Di domenica 19 febbraio 2023) Inseguono famelici il piacere e segnano la crudeltà fulminea degli abbandoni. Sono “Le intenzioni del cuore”, poesie scritte daed edite da Giulio Perrone. Sogni nudi e afrodisiaci, incendi carichi di verità e seduzione. Un linguaggio acceso e furioso di immagini capovolte che scavalca i limiti e i segreti delle cose captando gli sguardi dell’anima. Una sorprendente e contemporanea danza della carne ( un lavoro durato due anni) infusa di romanticismo ed estasi, resa preziosa dalle illustrazioni-visioni di uno dei più importanti artisti internazionali come Ugo Nespolo. Una raccolta poetica, uscita da poco, in cuisi confronta con gli enigmi degli elementi nei luoghi invisibili, dove non si posano gli sguardi. E le sue liriche infiammano il desiderio, offrendo a chi ci si sofferma un antidoto-incantesimo ...