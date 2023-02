Qual è la città italiana dove si vive meglio? Non puoi credere chi c’è all’ultima posizione

Leggi su chenews

(Di domenica 19 febbraio 2023)è lasi? La classifica ufficiale ti lascerà senza parole viste le tante sorprese: ecco chi c’è al primo e all’ultimo posto. Il nostro paese è ricco die paesi deliziosi, mai sono quelle in cui si? A rispondere a tale domanda e a correre in aiuto a tutte quelle persone che hanno intenzione di trasferirsi o sono semplicemente curiose ci ha pensato Travel365. La nota guida di viaggi più grande del web ha realizzato un’inchiesta affidandosi a diversi parametri: dall’ordine pubblico alla situazione lavorativa, passando per lo svago e i servizi. CheNews.itPer la ricerca sono state prese in esame un campione di 100mila persone le ...