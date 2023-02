PSG | quando Campos… scende in campo | tutti i precedenti

(Di domenica 19 febbraio 2023) Una scena di certo inusuale. Per, non per lui. Nel corso della partita di Ligue 1 tra Psg e Lille, al Parco dei Principi, il ds dei parigini...

MOMENTO NO - Per il, la crisi si fa sempre più pesante con il passare delle settimane. E a traballare è la panchina del tecnico Galtier, dopo tre sconfitte consecutive contro Marsiglia in Coppa ...Luis Campos si 'sostituisce' all'allenatore delGaltier e fa discutere tantissimo in Francia. E' accaduto intorno al minuto 70,i parigini si erano fatti clamorosamente rimontare da 2 - 0 a 2 - 3 dal Lille, salvo poi vincere 4 - 3 in ...

(Adnkronos) – Il brasiliano Neymar, stella del Psg, "ha subito una distorsione alla caviglia durante la partita contro il Lille e oggi è stato sottoposto ad una risonanza magnetica. Non ha rivelato al ...