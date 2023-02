Psg | nessuna frattura per Neymar Tra due giorni nuova valutazione

(Di domenica 19 febbraio 2023) Il Paris Saint-Germain può tirare un primo sospiro di sollievo, poichénon ha riportatodopo l’infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo in barella nella sfida di Ligue 1 contro il Lille. Il brasiliano, come riportato dal club parigini, ha subito una distorsione alla caviglia e si è sottoposto oggi a una risonanza magnetica che non ha rilevato alcuna: “Unadei legamenti sarà effettuata tra 48 ore”, si legge nel comunicato. Per quanto riguarda Nuno Mendes, anche lui vittima di un infortunio nel match di oggi, è stata riscontrata una piccola distensione del legamento interno del ginocchio destro: “Unasarà effettuata tra 48 ore”. SportFace.

