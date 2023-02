PSG-Lille | incredibile a bordocampo | doppio allenatore per i parigini

... a cui è seguito il raddoppio di Neymar, ilè inspiegabilmente andato improvvisamente in crisi: ne ha avuto buon gioco il, capace prima di accorciare nel primo tempo con Diakitè, poi di ...PARIGI - Iltorna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive tra coppa e campionato e lo fa con il suo marziano, Lionel Messi , che si inventa una punizione capolavoro al 95' che stende il Lilla 4 - 3 . La ...

PSG-Lille, il pronostico: padroni di casa favoriti, stuzzica l'opzione GOAL Footballnews24.it

PSG-Lille 4-3, le pagelle: Mbappe mostruoso, Messi salva la panchina di Galtier TUTTO mercato WEB

PSG - Lille live: Calcio - Ligue 1 Eurosport IT

Succede di tutto al Parco dei Principi: PSG-Lille 4-3, decide Messi in pieno recupero TUTTO mercato WEB

Ligue 1, PSG-Lille 4-3: Messi e Mbappé tirano fuori dai guai Galitier Eurosport IT

Oggi il PSG è sceso in campo, al Parc des Princes, nella sfida contro il Lille, terminata 4-3 con una clamorosa rimonta al 94' che ha regalato tre punti fondamentali al club di Galtier per tenere la ...Naturalmente, il giocatore del Psg ha dovuto abbandonare il campo in barella, con le mani sul viso. Erano passati pochi minuti del secondo tempo contro il Lille, con i parigini avanti 2-1 grazie ...