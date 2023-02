Psg-Lille 4-3 | Galtier si salva con Mbappé e Messi

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 febbraio 2023) PSG-, sono ancora una voltareda quella che sarebbe stata una clamorosa sconfitta C’erano molti motivi d’interesse per Psg-di oggi. E la gara ne ha selezionati tre su tutti. 1) Il peso del passato parte 1. Il Psg era reduce da un filotto piuttosto drammatico, se la classifica della Ligue 1 non le desse un margine di vantaggio di relativa tranquillità (+ 5 sul Marsiglia al fischio d’inizio). I segnali di crisi, con contorno assortito di polemiche, erano collocati nella triplice sconfitta: fuori dalla coppa nazionale, 3-1 patito a Monaco in campionato e 0-1 incassato nell’andata degli ottavi col Bayern. La risposta è stata immediata: gol die raddoppio di Neymar. Ma quando si è troppo grandi subito, diventa quasi ...