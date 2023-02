Il primo dei due gol con cui Kylian Mbappé ha contribuito alla (sofferta) vittoria per 4 - 3 del Paris Saint - Germain sul ...... il primo tempo si fa interessante per l'atteggiamento con cui vanno in campo le due squadre: ildeterminato a venire fuori dal buco in cui si è cacciato dopo tre sconfitte consecutive; il...

Incredibile Psg: ribalta 4-3 il Lilla con un gioiello di Messi al 95'. Brutto infortunio per Neymar La Gazzetta dello Sport

Psg-Lilla, il primo gol di Mbappé: super azione personale La Gazzetta dello Sport

Psg-Lilla, punizione di Messi nel recupero: Del Piero aveva previsto tutto La Gazzetta dello Sport

Pronostico Psg-Lilla e probabili formazioni-19-02-2023 La Notizia Sportiva

Neymar, brutto infortunio alla caviglia durante PSG - Lilla / VIDEO(1 di 1) Stadionews.it

Scene mai viste a questi livelli: col PSG sotto 3-2 col Lille e sull’orlo della quarta sconfitta consecutiva, il Ds Campos ha abbandonato gli ...Vittoria allo scadere per il PSG, che supera il Lille grazie a una punizione magistrale di Leo Messi. Dopo essere andata in vantaggio grazie a una perla di Mbappé, la squadra di Galtier si fa ...